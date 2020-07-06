面對中國國有礦商帶頭的搶購交易，礦產豐富的加拿大和澳洲可能逐步增加審查力度，並限制中國當局在黃金部門的影響力。山東黃金集團(Shandong Gold Mining)和紫金礦業(Zijin Mining Group)今年起在全球從加拿大到南美或西非等地掀起一波搶購。

加拿大和澳洲最近緊縮了對國有企業的審查，主要懼怕在新冠疫情導致經濟混亂之際，將使得策略性資產的收購較為容易。然而在新修訂規定中並未明列特定針對國家。

中國企業對於澳洲鋰礦公司的競購正面對澳洲監管單位的阻力，在六月澳洲的外國投資審查會(FIRB)力圖以更多時間進行審查，在該情形下，中國的金海集團(Goldsea Group)放棄了對黃金礦商Alta Metals的收購。

另有銀行家認為，澳洲投審會將會封鎖中國的天啟鋰業公司( Tianqi Lithium Corp)對全球最大鋰礦商、澳洲Greenbushes的51%股份收購。

另外，加拿大方面亦顯示出，經濟和國家安全風險加大，國有企業的所有投資都將面臨更嚴格的審查。然加拿大相關單位在接獲路透訪問時拒絕評論。

山東黃金(Shandong Gold)在加拿大北極地經營一礦場，目前正等待批准收購加拿大相關的TMAR資源公司。TMAC的希望灣礦區位於北極，可能引發安全擔憂，加拿大一證券研究員表示，加國極可能封鎖該收購。

(時報資訊)