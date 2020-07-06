台南市政府環保局運用車牌辨識系統創新結合噪音監測器，研發出的新科技稽查噪音利器，可取代人力24小時蒐證。（洪榮志攝）

改裝車輛噪音擾人安寧，但傳統的環警監聯合稽查行動，往往需要出動大批人力，稽查時間也有限，導致成效不彰，台南市政府環保局運用現有的車牌辨識系統，創新結合噪音監測器，研發出的新科技稽查噪音利器，可取代人力24小時蒐證，只要發現可疑的高分貝改裝車輛，都將通知到檢至改善完成，希望有效降低噪音困擾。

環保局導入的車牌辨識系統結合噪音監測新科技稽查系統，3日在後甲圓環舉行環警監聯合稽查示範活動。市長黃偉哲表示，為提供市民安寧的生活環境，除了既有環警監聯合稽查外，更導入新科技稽查系統，該系統具有3大優勢，除稽查人力從15至20人節省至1人外，還能提高有效稽查時數，從4小時提高至24小時並可持續監控。此外，新科技稽查系統更不受限場地位置，可以根據民眾的檢舉架設。

黃偉哲說，未來只要蒐證到可疑的高分貝改裝車輛，環保局就會通知車主到檢，直到改善完成，希望透過多元稽查的方式，強化機動車輛噪音管制，以降低噪音擾人的問題，營造台南成為宜居健康的城市。

環保局長謝世傑也指出，目前每月都會不定期跨單位聯合稽查，加強取締車輛排氣管改裝、翹管、無隔熱防燙裝置、拆除消音器等行為，以及電系頭燈燈型、方向燈、尾燈燈色、裝置不同音調高音喇叭、拆除後照鏡及機車未裝傳動蓋等行為，希望改善車輛不當改裝影響行車安全與噪音等問題。

謝世傑強調，今年1月迄今，環警監聯合稽查勤務共計攔查511輛，其中噪音檢測271輛，告發91輛；至於利用車牌辨識系統結合噪音監測協助採證，經檢視後音值超過85分貝、疑似改裝的高噪音車輛也有104輛，均通知到檢並改善完成。

難得的是，這套利用車牌辨識系統結合噪音監測協助採證的新科技稽查系統，係環保局人員自行研發，花費僅全套購置的1／4，目前正持續試用中，只要成效良好，明年將編列算採購更多噪音監測器，搭配環保局原有的30具車牌辨識系統使用。

(中時 )