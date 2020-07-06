天氣炎熱，加上今年課程延後兩周，學生上課辛苦，新北教育局長張明文6日受訪時指出，因應天災停止上班上課須由中央規範細節 ，也必須全國統一才有辦法執行，新北市會依據議會建議，今天早上函送教育部研議，以供未來參考辦理。

張明文指出，天氣非常熱的時候，可對戶外課程調整，學校必須做好萬全準備，也要有高溫因應指引，包括提供學校上課內容、水分補充等相關配套。

(中時 )