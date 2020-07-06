時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達、台中黨部執行長簡嘉佑6日召開記者會，指中央與地方針對中火爭議應跳脫口水互槓，齊心面對減媒與能源電力問題。陳椒華強調，太陽能光電是用電尖峰的最佳救援，而非燃煤發電，主張全台應加速建置屋頂型太陽光電，尤其是用電量高的北部。

(中時 )