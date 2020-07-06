夏日用電高峰 時力籲屋頂型太陽光電救援 11:492020/07/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達、台中黨部執行長簡嘉佑6日召開記者會。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達、台中黨部執行長簡嘉佑6日召開記者會，指中央與地方針對中火爭議應跳脫口水互槓，齊心面對減媒與能源電力問題。陳椒華強調，太陽能光電是用電尖峰的最佳救援，而非燃煤發電，主張全台應加速建置屋頂型太陽光電，尤其是用電量高的北部。 (中時 ) #光電 #陳椒華 #太陽 #救援 #屋頂 #時代力量 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選參選人財產申報大公開 這人最少 - 政治 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 海軍陸戰隊操演意外…昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻 - 政治 沒有韓國瑜的高雄變了？楊明州千字文回擊：不能被潑髒水 - 政治 海陸翻覆釀死！蔡博宇落海瞬間 學弟：模糊視線感覺到你身影… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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