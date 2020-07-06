跨入 2020 年下半年，台灣五大電信中的三大品牌，都已經正式宣布 5G 開台，可開始提供民眾申辦。對於消費者來說，接下來也將陸續迎接更多的 5G 手機，成為申辦時的新選擇。其中不可不提的，就是三星將在下半年發表的旗艦手機 Galaxy Note 系列。爆料達人再度預測了新機的發表日期，且連帶曝光了價格，可能會讓星粉相當吃驚。
先前已預測過 Galaxy Note 20 系列發表日期的爆料達人 i冰宇宙，稍早前透過 Twitter 再度分享所掌握的消息。他認為三星將選在 8 月 5 日發表新機，預測日期跟先前 6 月初他所預測的一樣，並沒有改變。不過這一回，他額外給出了其他線索，推測三星會將 Galaxy Note20 價格鎖定在 999 美金，而 Galaxy Note20 Ultra 則是 1299 美金。
爆料達人進一步說明，他認為在 2020 年僅有搭載 1080 (解析度)與 60Hz(螢幕更新率)，還有尋常規格相機的 Android 手機，定價選在 999 美金都可說是詐欺。換句話來說，他認為 Galaxy Note 20 系列的價格太貴了。
做為參考，三星在 2019 年首度針對 Galaxy Note 系列推出兩款機種，其中 Galaxy Note 10 定價是 949 美金(在台價格是 NT$31900)；Galaxy Note 10+ 的價格則是 1099 美元起跳(有提供 12GB+256GB、12GB+512GB的款式，價格不同)。對比來看，如果今年 Galaxy Note 20 價格為 999 美元，確實是比 2019 年的款式更貴。
先前 Galaxy Note 20 系列的機身顏色，《Galaxy Club》網站曾率先報導。據了解，Galaxy Note 20 或許將推出灰色、銅色、綠色款式；而 Galaxy Note 20+ 則預計有黑色與銅色款。新機機身顏色中，銅色可說是最受矚目的，而近期三星官網也提前曝光了新機官方圖片，提前揭曉新機的樣貌。
爆料達人預測三星 Galaxy Note 20 系列有望在 8 月 5 日正式發表。而由於疫情影響，先前曾傳出這將是一場純線上形式的發表會。如果成真，也將是 Galaxy 系列旗艦手機發表會歷史中的首例。除了 Galaxy Note 20 系列之外，預料 Galaxy Fold 2 可折疊螢幕手機、Galaxy Watch 3 智慧手錶也有望同台發表。
(科技)
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