跨入 2020 年下半年，台灣五大電信中的三大品牌，都已經正式宣布 5G 開台，可開始提供民眾申辦。對於消費者來說，接下來也將陸續迎接更多的 5G 手機，成為申辦時的新選擇。其中不可不提的，就是三星將在下半年發表的旗艦手機 Galaxy Note 系列。爆料達人再度預測了新機的發表日期，且連帶曝光了價格，可能會讓星粉相當吃驚。

先前已預測過 Galaxy Note 20 系列發表日期的爆料達人 i冰宇宙，稍早前透過 Twitter 再度分享所掌握的消息。他認為三星將選在 8 月 5 日發表新機，預測日期跟先前 6 月初他所預測的一樣，並沒有改變。不過這一回，他額外給出了其他線索，推測三星會將 Galaxy Note20 價格鎖定在 999 美金，而 Galaxy Note20 Ultra 則是 1299 美金。

August 5, TheNextGalaxy — Ice universe (@UniverseIce) July 5, 2020

Predict the price of the Galaxy Note20 series:

Note20, $999

Note20 Ultra, $1299 — Ice universe (@UniverseIce) July 4, 2020

Either way, in 2020, pricing an Android phone with a 1080, 60Hz screen and a regular camera at $999 can be considered fraud. — Ice universe (@UniverseIce) July 4, 2020

爆料達人進一步說明，他認為在 2020 年僅有搭載 1080 (解析度)與 60Hz(螢幕更新率)，還有尋常規格相機的 Android 手機，定價選在 999 美金都可說是詐欺。換句話來說，他認為 Galaxy Note 20 系列的價格太貴了。

做為參考，三星在 2019 年首度針對 Galaxy Note 系列推出兩款機種，其中 Galaxy Note 10 定價是 949 美金(在台價格是 NT$31900)；Galaxy Note 10+ 的價格則是 1099 美元起跳(有提供 12GB+256GB、12GB+512GB的款式，價格不同)。對比來看，如果今年 Galaxy Note 20 價格為 999 美元，確實是比 2019 年的款式更貴。

先前 Galaxy Note 20 系列的機身顏色，《Galaxy Club》網站曾率先報導。據了解，Galaxy Note 20 或許將推出灰色、銅色、綠色款式；而 Galaxy Note 20+ 則預計有黑色與銅色款。新機機身顏色中，銅色可說是最受矚目的，而近期三星官網也提前曝光了新機官方圖片，提前揭曉新機的樣貌。

爆料達人預測三星 Galaxy Note 20 系列有望在 8 月 5 日正式發表。而由於疫情影響，先前曾傳出這將是一場純線上形式的發表會。如果成真，也將是 Galaxy 系列旗艦手機發表會歷史中的首例。除了 Galaxy Note 20 系列之外，預料 Galaxy Fold 2 可折疊螢幕手機、Galaxy Watch 3 智慧手錶也有望同台發表。

(科技)