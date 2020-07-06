各式各樣的5G、AI應用場景商機，在不久將來將成為支持大陸國民經濟發展的重要力量。根據中國信息通信研究院近期發布的《2020年中國數字經濟發展白皮書》顯示，2019年，大陸數位經濟增加值規模為35.8兆元（人民幣，下同），占大陸GDP比重達36.2％。

中國信通院政經所副所長何偉強調，大陸數位經濟持續高速成長，正成為經濟高質量發展的新引擎。

整體來看，數位化的應用不只對產業，也在食、衣、住、行、育、樂等6大生活領域全面滲透，35.8兆元的規模也別具意義。首先，這個規模象徵著數位經濟規模正不斷擴張，尤其展現在跨境電商、共享經濟等領域；其次，這個規模意味著新產業新業態正蓬勃發展，舉例來看，「滴滴出行」現在只要經過App申請，就可以在上海嘉定全長53.6公里的測試路段上體驗自動駕駛網約車服務。

不只是自動駕駛，作為數位產業化的重要領域，大陸5G創新應用目前已累計展開400餘項，涉及工業、交通、醫療等多個產業；2019年，大陸數位產業化增加值規模達7.1兆元。

此外，35.8兆元也意味著新技術與實體經濟正加速融合，以水泥產業來說，過去水泥產業耗人力、耗能量，因此像山東東華水泥有限公司就決心引入「工業大腦」，透過對全部流程進行實時數據監測和參數調整優化，解決熟料生產過程中降能耗和提質量問題。

不僅是製造業，大陸越來越多的傳統產業利用數位技術進行全方位、多角度、全產業鏈的改造提升，創造出可觀的經濟效益。數據顯示，2019年，大陸產業數位化增加值規模約為28.8兆元，占GDP比重由2005年的7％提升至29％。

(旺報 )