4年前宜蘭大學發生重大校園意外，駐校醫師鄒文豪遭電梯廂門夾住身體後拖行上升，身體遭嚴重擠壓活活被夾死，負責電梯維修的沈姓技術人員遭起訴，但歷審認定檢方舉證不足，判沈男無罪，檢提上訴因不符合《刑事妥速審判法》規定遭駁回，沈男無罪確定。

檢方提告指控，沈姓男子從2014年起受電梯公司指派定期到至宜蘭大學負責電梯的維護保養，2016年5月7日他完成例行性維護後，同月23日下午健康中心駐校醫師鄒文豪搭乘校園內的電梯，電梯門才一開啟就發生電梯控制箱的電子組件故障、誤發信號情況。

電梯本應跳脫而斷電之繼電器，竟未依正常狀態跳脫復位而持續通電，致使電梯形成無煞車狀態，又因傳動軸故障帶動電梯向上滑移，造成電梯車廂與地面形成落差，鄒男在電梯口被絆倒後遭夾住身體，造成胸腹部擠壓、下肢撕裂傷失血而死亡。

檢方依過失致死罪將沈男起訴，但歷審認為宜蘭縣政府與專家學者及專業機構召開研討會，及相關鑑定結果都無法認定電梯案發時異常狀況發生的確實原因，檢方也未舉證證明沈男有何疏於注意維護保養電梯情形，判他無罪，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )