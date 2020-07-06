中職新人測試會6日一早開始，共有83人參加，投手43人、捕手4人、內野手24人、外野手16人，其中首度有2位高中應屆畢業生參加測試會，中職5球團也相當重視，各隊總教練都到場觀察，其中富邦悍將含教練團、翻譯、球探在內，共有12人到場，是最大陣仗。

統一獅包含總教練林岳平、教練高志綱、劉育辰，以及球探杜福明、潘俊榮，共5人。富邦悍將最大團，除了總教練洪一中外，還有教練陳威志、吳俊良、林正豐、杜西、古久保，以及翻譯謝章瑞、陽耀華，球探沈鈺傑、廖本詠、鄭皓達、陳啟民，12人。

味全龍則有總教練葉君璋、教練陳志偉、郭勝安，以及球探卓致宇、呂彥翰、陳昱綸，6人到場。樂天桃猿總教練曾豪駒，教練蔡建偉、林英傑、劉家豪，以及球探賴達官、林昭宏、馬西傑，共7人。

中信兄弟教練團僅有丘昌榮總教練到場，另外副領隊彭政閔也沒缺席，他不僅管理兄弟二軍農場，玉山盃、U18中華培訓賽也有在場邊觀戰，今日當然沒缺席，此外球探有王詮宏、鄭凱應、井煥翰，共有5人。

統一獅教練高志綱、劉育辰到場觀察新人測試會。（鄧心瑜攝）

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