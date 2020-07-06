楊貴媚進入演藝圈多年，憑著精湛演技奪下金鐘、金馬影后，近來因為暈眩症發作送醫治療，病情重到躺在床上4天，甚至坐在輪椅上穿梭醫院來回檢查，讓她感嘆：「什麼事都做不了」。

楊貴媚日前PO出躺在病床上和抽血的照片，表示小時後很容易頭痛，近年還出現暈眩症狀，原本都是暈個二、三天就沒事，但這次嚴重到擔心一覺不起，甚至出現憂鬱症狀，此外經紀人也推著她坐輪椅穿梭各部門檢查，這時才發現輪椅推太快，坐的人會很緊張怕撞到前方的人，而且還有冷氣撲面而來是相當不舒服，因此呼籲病患家屬「輪椅請推慢一點」，讓病患能感到「心安」。

經過幾天治療後，楊貴媚病情也逐漸康復，她開心表示：「我活過來了，終於腦袋是我的腦袋了，終於可以行走的踏實了，但頭還是不能動作太大」，此外更感謝各界這段時間的關心：「真的很抱歉！讓愛我的朋友們擔心了，請大家別擔心，我沒事了喔，真的很抱歉」。

(中時電子報)