臉書粉絲專頁「聲量看政治」則貼出即時新聞聲量，陳其邁仍領先，意外的是，台北市長柯文哲竟壓過吳益政。(擷取自聲量看政治粉專)

高雄市長補選將於8月15日投票，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選。然而，李眉蓁、吳益政知名度遠不及陳其邁，使陳選情被外界看好。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則貼出即時新聞聲量，陳其邁仍領先，意外的是，台北市長柯文哲竟壓過吳益政。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，根據新文易數30小時的即時新聞聲量顯示，過去30小時，高雄市長補選的3+1位候選人，聲量排名依序為陳其邁、柯文哲、李眉蓁、吳益政。該粉專提及，陳其邁在周末的聲量，暫時領先其他2+1位候選人，為目前補選候選人聲量最高，大約維持在27000點上下。

落在第二領先群的，則是柯文哲與李眉蓁，兩人緊追互咬，戰況激烈。在本周末，是柯文哲微幅領先李眉蓁，兩人聲量分別為13000點與12000點上下。補選聲量目前最後一名的，是台灣民眾黨真正的高雄市長補選候選人吳益政，聲量僅平均2300點而已。

該粉專說有趣的是，民眾黨真正參選的候選人是吳益政，可是黨主席柯文哲的聲量卻無法抬高吳的聲量，反將吳的聲量壓到不到萬點。

(中時電子報)