在陸股及港股持續強勢上漲，美股期指休假後走高，全球股市表現強勁，台股開高走高，盤中攻上12000點之上，接近回補今年農曆年後開盤的跳空缺口，預估成交金額達2400億元。

近期熱錢流入台灣，台幣持續升值，資金行情也推升大盤盤面表現，集中市場指數連續第5紅表現，內資加碼更不手軟，櫃買指數更是不回頭，持續創下2007年以來新高，今天上櫃成交金額預估突破1000億元。

分析師指出，大盤目前短期均線為多方排列，日K線也連續維持連續向上，周KD指標也轉為續創新高，開口再度擴大，中期上漲格局持續；內資搶進，櫃買指數量價齊揚，市場熱度相當強勁，盤中又達30檔漲停，預期近期若台幣維持強勢，整體盤面上多方仍然掌控盤勢發展。

本周進入密集營收公布期間，第2季為「五窮六絕」淡季，加上歐美疫情影響，許多公司第2季都是營運谷底，另外台幣強勢，對匯率也有所衝擊，第2季財報數字普遍不佳。不過，資金行情掩蓋這些利空，加上大型股除息行情表現不錯，搶錢行情仍可持續。

(時報資訊)