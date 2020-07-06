國際廢鋼原料價格持續回檔，鋼筋大廠豐興(2015)本周續降廢鋼收購價以及鋼筋各200元；國際廢鋼累計三周來共降價700元，鋼筋則是連二周降價，共計下跌600元。

豐興宣布，本周廢鋼下跌每公噸200元，鋼筋同步下跌200元；型鋼產品平盤。

國際原料行情不振，日本2H廢鋼報價續跌10美元至每公噸235美元；美國貨櫃廢鋼下跌8美元至每公噸232美元；澳洲鐵礦砂由每公噸99.7美元上漲至101.2美元。

回顧近期報價；端午連假前已先降廢鋼收購價300元，上周一再開低盤，續降廢鋼收購價200元。鋼筋上周跟進降價，每公噸調降400元。

近三周行情來看；豐興6月22日開平高盤，廢鋼及鋼筋平盤，中止連二周漲勢，型鋼產品則補漲每公噸500元。但國際廢鋼原料價格急跌；豐興6月24日緊急宣布廢鋼收購價於周間變盤，自6月25日起調降每公噸300元。

隨著國際廢鋼原料價格走跌，豐興上周續降廢鋼收購價200元，鋼筋價格跟進回檔，每公噸調降400元。

國際廢鋼原料價格於6月中旬後反轉走跌，豐興連續三周調降廢鋼價格共計700元，豐興本周廢鋼每公噸收購牌價降為6900元；本周鋼筋每公噸牌價則再降200元至每公噸1.46萬元；型鋼本周持平，每公噸牌價為2.01萬元。

(時報資訊)