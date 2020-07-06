國際廢鋼原料價格持續回檔，鋼筋大廠豐興(2015)本周續降廢鋼收購價以及鋼筋各200元；國際廢鋼累計三周來共降價700元，鋼筋則是連二周降價，共計下跌600元。
豐興宣布，本周廢鋼下跌每公噸200元，鋼筋同步下跌200元；型鋼產品平盤。
國際原料行情不振，日本2H廢鋼報價續跌10美元至每公噸235美元；美國貨櫃廢鋼下跌8美元至每公噸232美元；澳洲鐵礦砂由每公噸99.7美元上漲至101.2美元。
回顧近期報價；端午連假前已先降廢鋼收購價300元，上周一再開低盤，續降廢鋼收購價200元。鋼筋上周跟進降價，每公噸調降400元。
近三周行情來看；豐興6月22日開平高盤，廢鋼及鋼筋平盤，中止連二周漲勢，型鋼產品則補漲每公噸500元。但國際廢鋼原料價格急跌；豐興6月24日緊急宣布廢鋼收購價於周間變盤，自6月25日起調降每公噸300元。
隨著國際廢鋼原料價格走跌，豐興上周續降廢鋼收購價200元，鋼筋價格跟進回檔，每公噸調降400元。
國際廢鋼原料價格於6月中旬後反轉走跌，豐興連續三周調降廢鋼價格共計700元，豐興本周廢鋼每公噸收購牌價降為6900元；本周鋼筋每公噸牌價則再降200元至每公噸1.46萬元；型鋼本周持平，每公噸牌價為2.01萬元。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。