砷化鎵磊晶廠—全新(2455)6月合併營收為2.03億元，月增5.18%，重返2億元，為3個月來高點，累計第2季合併營收為5.93億元，季減8.63%，受惠於RF及光通訊產品需求增溫，全新第3季營運可望優於第2季，日系外資最新報告給予全新「買進」評等，目標價120元。

全新因光通訊產品需求穩定，6月合併營收回升至2.03億元，月增5.18%，年減1.36%，累計第2季合併營收為5.93億元，季減8.6%，累計前6月合併營收為12.43億元，年成長14.11%。

全新表示，由於進入傳統旺季，第3季RF會好一些，整體營運可望比第2季好，由於各大品牌廠推出5G手機計畫不變，有助下半年營運成長。

看好5G、物聯網以及車聯網趨勢，全新已積極卡位布局，攜手客戶布局5G手機、基地台、小型基地台及802.11ax相關新產品及新技術。

日系外資在最新報告中指出，雖然受到新冠肺炎疫情及中美貿易戰地緣政治影響，全新第2季合併營收5.93億元未如預期，但有可能觸底，在主要客戶蘋果iPhone新機需求回升下，預估第3季營收可望回升，我們期待全新是5G及3D感測趨勢的主要受益者，給予全新「買進」評等，目標價120元。

(時報資訊)