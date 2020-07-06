美股在上周五休市，美國新冠疫情連日病例數的飆升，美股指數期貨早盤平開後小漲。香港股市持續走高，周一香港恆生指數高開172點，一度升破500點，上漲568點或+2.2%，為25941點。國企股(H股)上漲264點或+2.5%，為10507點。

半導體暫為領漲最多板塊，其中的中芯國際再創股價新高，漲11%，暫報37港元，暫為最大成交金額股。

中資金融股上午領漲，國壽漲8%，暫報19.1港元，為表現最好藍籌股。中國平安漲3.6%，暫報84港元。因併購題材受矚目的中信證券，上漲9%，暫報19港元，中信建設漲9%，暫報13.0港元。海通證券漲8%，暫報8港元。主要是銀行券商出現整併的氛圍，特別是相關的券商股出現上漲爆發。

市場認為，騰訊和港交所表現持續強勁，南下資金中意相關個股，有利港股創高氣氛。

金融街物業今日在港交所上市，股價高開26%，暫報9.3港元，隨後緩漲至25.4%。

(時報資訊)