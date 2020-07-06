科思創（Covestro）推出全新聚碳酸酯特殊薄膜模克福（Makrofol） EC，豐富現有的產品組合。此款特殊薄膜50%以上的碳含量來自植物基生物質。與由石化產品所製成的標準薄膜相比，所使用的部分石油基初級產品已被植物基原材料所取代，也因此得以降低薄膜的碳足跡。

特殊薄膜研發部門負責人Dr. Wieland Hovestadt表示，越來越多客戶支持永續產品。正因如此，生物基產品研究對我們而言是尤為重要的優先事項。」為了全面履行循環經濟的理念，將更多遍佈全球的生產設施轉為使用替代性原材料與可再生能源，是科思創長期策略計劃中的一部份。

模克福 EC特殊薄膜的性能可與模克福系列的常規聚碳酸酯薄膜相媲美。此外，其耐化性、耐候性與耐磨性皆大幅提升。同時，此款薄膜亦可適用於常規生產流程的後加工，可輕鬆進行印刷、層壓、塗覆，並通過熱壓或高壓成型。與常規聚碳酸酯薄膜類似，模克福（Makrofol）EC可廣泛應用於電子電器、消費品與汽車等各領域中。

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