面板雙虎領漲 友達重返票面價位 11:212020/07/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月份電視面板和筆電面板價格雙雙大漲，激勵面板類股股價走揚。6日面板雙虎領漲，友達（2409）早盤大漲逾8％，重返10元票面價位，群創（3481）漲幅也超過7％，均價約8.4元。 6月起電視面板需求反彈，第三季備貨動能強勁，7月電視面板和筆電面板價格漲勢均擴大。下半年韓國兩家面板廠將陸續退出LCD電視面板市場，至於筆電面板供應商集中在京東方、友達、群創、LGD等四家面板廠，面板雙虎成為最直接的受惠者。第三季面板價量俱揚，面板雙虎揮別上半年低潮，下半年營運看旺。 (工商 ) #群創 #友達 #面板雙虎 #電視面板 #筆電面板 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 慘！死越多人…美股越噴 專家爆背後有大魔王 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 外資倒貨6千億認錯！專家驚爆台股「恐怖天花板」 - 財經 開台才3天 台灣大急改5G資費 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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