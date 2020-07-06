7月份電視面板和筆電面板價格雙雙大漲，激勵面板類股股價走揚。6日面板雙虎領漲，友達（2409）早盤大漲逾8％，重返10元票面價位，群創（3481）漲幅也超過7％，均價約8.4元。

6月起電視面板需求反彈，第三季備貨動能強勁，7月電視面板和筆電面板價格漲勢均擴大。下半年韓國兩家面板廠將陸續退出LCD電視面板市場，至於筆電面板供應商集中在京東方、友達、群創、LGD等四家面板廠，面板雙虎成為最直接的受惠者。第三季面板價量俱揚，面板雙虎揮別上半年低潮，下半年營運看旺。

(工商 )