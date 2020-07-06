時力立委陳椒華今日於立法院中興大樓召開記者會表示，關於中火爭議，中央不應片面宣告生煤條例無效，應尊重地方、民意，訂出退場除役時間表，並加速建置屋頂型光電。

今日記者會出席者，包括台灣再生能源推動聯盟副理事長蔡志宏、南部反空汙大聯盟粘麗玉、時力彰化縣議員吳韋達、經濟部能源局電力組長吳志偉、能技組副組長鄭如閔、台電副總徐造華、台電調度處長吳進忠等人。

陳椒華指出，台中火力發電廠機組日前遭台中市政府撤照，行政院宣布台中管制生煤條例部分條例無效、撤照處分無效等等，希望雙方能以人民為重，相關爭議留給司法釐清。

陳椒華認為，6月氣溫屢創新高，用電高峰也屢破紀錄，成為台電重啟中火機組的理由。但用電資訊應公開透明，讓全民了解究竟全台何時何地電不夠。夏日以來，北部用電量遠高於發電量，需靠南部支援用電缺口，並佔總發電量的6-9％，約為4-5部中火機組。

陳椒華說，夏季尖峰用電的最佳救援是太陽光電，但北部的太陽能光電卻是最少的，全台應加速設置陽光屋頂，協助削弱尖峰用電，不能老是靠中南部燃煤機組，填補北部的用電缺口。

徐造華表示，外界總是指稱用肺發電，其實這樣說法並不公道。有關中火2號機組是否要啟動，這當然可以討論。2號機啟動是因為1號機要做環保設備改善。

徐造華指出，中火共有10部機組，過去在夏季時一向是運轉9部機組，而剩下那一部就是做環保設備改善、效率提升，目前1號機已經停機，3號機組也還沒啟動。

徐造華說，冬天時燃氣機組不維修，夏天時會修部分機組，為分散空汙，要讓煤機組在非空汙時段多發電，這都是電力上的分配調度，全年度的燃煤用量，並不會因為中火2號機到底要不要啟動而增加。

(中時 )