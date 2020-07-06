洋基隊日籍投手「神之子」田中將大昨天頭部被強襲球打中當場倒地，送醫治療後已經沒事，不過今（6）日中午他竟然回到洋基球場，隊友們都又驚又喜！士氣也大愛鼓舞。

田中將大昨天是在隊友打擊練習時，被「怪力男」史坦頓揮棒擊出的球直接命中頭部右側，當時測到的球速是112哩。所幸經過一系列檢查後，院方的診斷只是「輕度腦震盪」，昨晚田中就從紐約長老教會醫院出院。

田中將大今天中午走進洋基球場，和隊友們打招呼時還說：「我沒事，睡了個好覺，精神好多了。」

洋基隊總教練布恩表示，田中看起來心情很好，沒有食慾不振。他之前每天都在按表操課，希望恢復正常練習不會花費太多時間。從他出院後看來，幾乎已經沒有什麼症狀，感覺也很好，今天看起來興致勃勃，「我認為這一點我們真的受到鼓舞。」布恩說。

昨天田中「爆頭事件」發生時，人也在現場的資深外野手賈登納說，「這真是一個非常可怕的事件，但當我們在球場上專心練球時，有時真的很難避免。」所幸今天看到田中時，他已經像往常一樣四處走動，「我希望他沒事，趕快恢復練球，準備球季開幕。」

(中時 )