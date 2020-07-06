新北市衛生局林姓女雇員3日輕生，生前發千字文控訴，遭前工作機構執行長性侵，宛如「房思琪翻版」。遭指控的執行長之妻跳出來替丈夫辯駁，指林女是小三，還拿親密照向夫妻倆勒索賠償金。律師呂秋遠表示，事實真相只有當事人知道，然而「熟人性侵」加上「華人式性侵」，真的會讓人崩潰。「這不是你的錯」，呂秋遠提醒，「該懲罰的，不是你、不是他的配偶，而是他。」。

林女臉書千字長文自揭，遭對方用強暴、謊言、暴力、背叛毀了自己的人生，她控訴對方宿醉強暴自己，把她從廁所拖到客廳再扛到房間，嘴上說著「再一下下就好！」。閱讀《房思琪的初戀樂園》才理解當初為何答應不會講出去，並保持這種關係乖乖等他處理完。

更說自己像對方「豢養的狗」、「身體像玩偶」，最後更寫下「我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

律師呂秋遠說，熟人性侵害，是常見的犯罪模式。使用的手法，往往就是在被害人還沒有搞清楚發生什麼事情的狀況下，與被害人發生性關係。當被害人覺得「莫名其妙」「不知所措」的時候，加害人就會以「愛情」作為理由，例如，因為我太愛你了、因為我真的想跟你在一起等等的藉口，美化自己的行為。

再加上華人式的性侵害，充滿了「你一定穿太少，不然對方怎麼會對你下手」、「你一定對他也有意思，不然他怎麼能輕易得手」、「你怎麼沒有誓死抵抗？會不會你也想跟他做」等等流言蜚語，「於是，被害人往往會猶豫，甚至說服自己，這應該是愛，不是性侵害，不然我該怎麼辦？」。

呂秋遠指出，大部分人的答案都是不知道。因為對方一再的獻殷勤，好像真的就是愛情。若對方已經有女友或是妻子，「這時候的情緒就會從被害人巧妙的被轉換成第三者。前面的性侵害已經被一筆勾銷，現在竟然變成是配偶與第三者之間的戰爭」。

呂秋遠提醒，「你沒有同意發生性關係，這就是性侵害，無論以什麼藉口都一樣。縱然司法很難還給自己公道，還是要艱難的往前走，該提告就要做，不要覺得自己是壞掉的人」；

「如果，還是選擇不要提告，那就應該要遠離那個有配偶的人，因為任何的愛情，都不應該讓你受到委屈。對加害人而言，愛情只是他可以資源回收的好工具與好藉口」；「該懲罰的，不是你、不是他的配偶，而是他。愛！愛你去死啦！」。

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(中時電子報)