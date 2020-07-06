展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

【1】美國祭新一波制裁，進一步切斷華為獲取相關重要技術的管道，將讓華為5G業務暴露在「嚴重危險」下，最快明年初可能就無法供應5G設備。

【2】新冠肺炎疫情重創全球，確診病例已超過1,000萬，死亡人數也突破50萬，各國不斷追根究柢，希望能找出病毒的源頭，如今英國媒體再度傳出，早在7年前，武漢病毒研究所就發現了類新冠肺炎病毒。

【3】美中為了香港，南海和貿易等諸多問題關係緊張，就在解放軍於西沙海域演習之際，美國也出動了兩艘航母，在南海演習。

【4】美國總統川普聲望因新冠肺炎和種族爭議等問題持續低迷，曾經是川普鐵粉的美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）就在7月4日美國國慶當天，將出馬競選。

【5】狗是人類最忠實的朋友，大家對人犬年齡如何換算充滿了好奇，如今有新研究推翻了以往毛小孩1歲，相當於人類7歲的說法。

(中時電子報)