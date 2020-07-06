交通部長林佳龍本月2日表示，「隨著疫情發展，每個階段都會針對真正需要來紓困，過去1.0、2.0也有很大成效，沒有產生所謂的倒閉潮、失業潮。」國民黨批評林佳龍話講得輕鬆，卻讓全台灣已歇業倒閉的飯店情何以堪？旅遊業者也指民進黨政府推不動旅遊泡泡，將會讓觀光旅遊業下半年度再次出現雪崩式倒閉潮，尤其以國外旅遊線為主的大型旅行社，例如五福旅行社已大量裁員，這次可能再多紓困消波塊也擋不住了。

國民黨上午開記者會指出，台北的六福客棧及翡翠灣福華大飯店、台南的大億麗緻，全台至少19家大型飯店遭受疫情重擊而歇業，多數員工被全數資遣，遑論觀光旅遊住宿產業鏈當中的從業人員被迫放無薪假，影響人數根本難以計量。

國民黨質疑，難道端午連假的國內旅遊盛況，讓交通部紓困神經短路，以為四天榮景能抵銷國內觀光旅遊業者過去四、五個月來的重擔？對於業者引頸期盼的「紓困3.0」，林佳龍表示「主要是針對7、8、9月的員工薪資補貼」。紓困3.0相較前兩期計畫，顯然仍毫無長進，交通部觀光旅遊紓困方案根本沒效果，人民稅金儼然變補貼飯店倒閉潮的消波塊。

國民黨立委洪孟楷表示，疫情爆發至今，台灣觀光旅遊餐旅業已陷入嚴重困境，老字號餐廳紛紛倒閉，政府應超前部署，不要多頭馬車，才能觀光振興救經濟。振興三倍券在7月中才能開始使用，但衛福部長陳時中6月初就開始趴趴走，交通部這一個月在幹什麼？都由其他部會長官作秀嗎？

其次，各國都在商討沒有疫情下的旅遊泡泡圈，但外交部或交通部觀光局都毫無作為。台灣防疫如此超前部署，不是為了疫情趨緩後，能跟疫情控制良好的國家相互開放，建立「防疫優良的觀光旅遊圈」嗎？

他說，近兩、三年的交通旅遊政策都是「補助跟撒錢」，交通部觀光局有沒有更深度的政策作法，採深度人文的特色旅遊，這才是政府應該救觀光、拚經濟的超前部署。

疫情爆發至今已半年，觀光旅遊業者死守海嘯第一線，卻等不到政府有力後援，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，美國關島及夏威夷由AIT協調歡迎台灣人前往旅遊，但我國外交部推給衛福部，而衛福部又推給上層；而邊境未解，與周邊國家洽談「旅遊泡泡」也不順利，蔡政府推不動旅遊泡泡，將會讓觀光旅遊業下半年度再次出現雪崩式倒閉潮，特別是以國外旅遊線為主的大型旅行社，五福旅行社都已大量裁員，這次可能再多紓困消波塊也擋不住了。

當交通部期待國內旅遊成為救台灣觀光產業的唯一解藥，大同技術學院旅遊與休閒娛樂管理系助理教授高洺塗認為，國內旅遊再旺，對於台灣觀光旅遊產業整體環境的復甦救援仍杯水車薪。

高洺塗說，今年7月正式上線的「安心旅遊」經費59億；加上林佳龍計畫向行政院爭取130億紓困3.0「精緻旅遊」補助，真能讓「國民旅遊」朝「深度國旅」演化？或加速「台灣旅遊」迴光返照？台灣2017 年國內旅遊總旅次為1.83億，相較2016年呈現負3.7％，減少693 萬旅次；2018年負6.74％，減少1236萬旅次；但國人出國持續增長，再加上「資源整合能力不足、投資不足，行銷也不足」，政策著重短期撒錢、補助，導致觀光產業惡性循環。此外，若對台灣開放的外國，我們應考慮對他們也開放、免隔離；對疫情控制好的國家開放邊境、免隔離。

林佳龍認為紓困3.0能讓業者「不至於斷炊」。但國民黨呼籲交通部不只無法苦民所苦，連接地氣的能力都沒有，眼前的觀光旅遊業已瀕臨絕境，交通部依然無所覺。林佳龍口口聲聲說紓困3.0有130億預算，但「只補助、不振興」，觀光旅遊產業根本等不到復甦期，乾脆只能關光光。

(中時 )