澳洲與大陸先前因疫情源頭之爭，導致雙方關係持續惡化，香港《南華早報》4日更報導稱，澳洲今年5月已經組建新小組，開始評估澳洲供應鏈、外交、國防等領域的弱點跟風險，該小組認為，受到疫情影響，澳洲與大陸趨向「部分經濟脫鉤」。對此，澳洲前外交部長表示，與大陸全面脫鉤很荒謬，但部分脫鉤是事實。

《南華早報》報導援引澳洲綜合經濟研究所的觀點表示，澳洲需要重新規畫供應鏈模式，減少對進口的依賴，同時，以澳洲內需為基礎、增加研發機構，使澳洲能自主控制關鍵產業。

地緣政治風險評估機構The Cognoscenti Group首席執行官杜邦認為，澳洲與大陸脫鉤並非試圖孤立大陸，而是要在大陸與美國之間建立可持續關係；目前，世界正分裂為兩個競爭的貿易、地緣政治集團，澳洲在兩集團內，如果選擇站在美國一方，那與大陸的雙邊貿易就無法繼續。

澳前外長埃文斯此前也表示，完全與大陸脫鉤是荒謬的。但他也說，「毫無疑問，澳洲的經濟未來與大陸以及更廣闊的地區聯繫在一起，澳洲必須承認這一點。」

此前，因為疫情爆發，澳洲陷入供應鏈危機，澳洲當局開始針對供應鏈太過依賴大陸進行討論。數據顯示，大陸市場占澳洲出口總額的33％；其次，大陸還是澳洲在商品和服務領域最大的雙邊貿易夥伴；此外，從疫情可以看出，澳洲在藥品等領域對進口的依賴度也比較大。

(旺報 )