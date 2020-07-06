momo富邦媒攜手「全家便利商店」，全台店舖(離島、特殊店舖除外)推出冷凍即食品、生鮮肉品、水產海鮮、冷凍滴雞精、冷凍水果、甜點冰品等逾500件指定商品便利商店「冷凍店取」服務，為富邦媒冷鏈配送服務最後一哩路添翼。

上半年受疫情影響，「冷凍」宅經濟跟著發酵，富邦媒旗下momo購物網根據消費統計，今年1~6月冷凍食品買氣狂飆，銷售年增1.5倍，新客數也較去年增加超過1.5倍。momo看準冷凍食品市場後市可期，攜手全家便利商店合作。

momo總經理谷元宏表示，新冠疫情促動消費行為的轉移，許多消費者開始嘗試透過網購採買冷凍食品及冷凍生鮮食材，加上現今市場上豐富多元的商品選擇、網購商品資訊瀏覽的便利性、包裝上清楚烹調教學、產地與效期的安心標註，備受30~49歲女性消費者青睞，同時更顛覆消費者對於冷凍食品的既定印象，一試成主顧。

谷元宏強調，為滿足消費者琳瑯滿目的需求，momo購物網也積極網羅優質冷凍食品，至今上架冷凍食品即已超過2萬件，每年品項數維持50%以上的成長幅度。從食品大廠、老字號名店、餐飲集團等應有盡有，如乾杯集團和牛物產、美福、天和鮮物、美威、金園排骨、黑橋牌、大成等超過百個品牌產品皆可在站上購得。

富邦媒表示，momo團隊不僅致力於豐富「商品力」，也積極拓展最後一哩路的「物流力」與「服務力」，為解決許多消費者面臨冷凍包裹取貨無法即時冰存、無法配合物流配送時間等限制，除了原有冷凍宅配服務外現今更與全家便利商店合作推出「冷凍店取」服務，momo購物網依商品頁顯示選擇「冷凍超商取貨」之商品，即可指定全台全家便利商店取貨(離島、特殊店舖除外)，消費滿800元即享免運服務。當商品送達指定店舖，momo即會發送e-mail和簡訊通知，消費者可於7日內攜帶身分證件至指定店舖取貨。

(工商 )