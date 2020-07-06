IC設計高價股近期股價狂奔，摩根士丹利證券點出，瑞昱可望打進特斯拉（Tesla）供應鏈，帶來長線營運新動能，把推測合理股價拉上市場最高的377元。

瑞昱股價近期走勢十分剽悍，大摩指出，瑞昱除了同步搭上大陸半導體在地化趨勢，更引人入勝的是，瑞昱多年努力終於要開花結果，憑藉其在車用乙太網路的競爭力，極可能打進特斯拉供應鏈，這也意味，市場可望願意給予瑞昱更高的本益比。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天指出，瑞昱與美國汽車OEM廠合作多年，憑藉優良的性價比，在美國OEM廠間愈來愈受青睞，這是繼瑞昱在歐盟贏得訂單後的重大里程碑。隨特斯拉可能把乙太網路應用在model Y等中低階車款上，大摩看好，瑞昱很可能藉此機會進入特斯拉供應鏈，並已將特斯拉帶來的貢獻納入2022年財務模型，預期車用乙太網路事業將占當年度營收4％。

另在近期營運成績方面，摩根士丹利評估，瑞昱第二季營收季增表現將優於市場共識，放眼第三季，考量半導體零組件庫存仍低，部分零組件需求在第二季尚未完全回復，以NB為首的補庫存需求將在第三季持續上演，因此，本季營收可望較第二季更高。

(工商 )