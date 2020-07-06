遠傳5G佈局再下一城！遠傳電信今(6)日宣布，攜手多媒體雲端服務業者日商優必達 (Ubitus)，雙方將合作推出雲端遊戲服務，利用5G高速傳輸、低遲延的網路特性，未來用戶只要透過5G網路即可直接暢玩雲端遊戲！雲端遊戲服務是指手機用戶不需額外準備高規格硬體，而且遊戲免安裝、免下載、免等待，即可在手機上享受多款優質遊戲大作，迎接「簡單使用、隨開即玩、隨手可玩」的遊戲快感！

迎接5G新時代，遠傳持續導入消費者超有感的創新應用。此次攜手日商優必達 (Ubitus)預計於今年下半年推出5G雲端串流遊戲服務，讓用戶徹底擺脫玩遊戲要先備妥昂貴高階的硬體設備及耗時等待遊戲下載才能開始玩的宿命，為用戶開啟5G遊戲體驗的新時代。

日商優必達 (Ubitus) 擁有頂尖圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，致力於以先進科技提供優質的使用者體驗。用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦、遊戲主機、智慧電視、個人電腦等各種裝置，享受優質的遊戲體驗。日商優必達 (Ubitus) 的合作夥伴包括主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者，國際知名的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國 KT 、歐洲Vodafone、中國移動香港也都導入日商優必達(Ubitus)的服務，為電信用戶提供新穎的雲端遊戲體驗。

雲端遊戲是電信商在5G加值服務上的主打服務之一。中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等都已有佈局，其中中華電信的Hami雲端遊戲服務已隨著5G開台而推出，可供申辦5G服務的用戶搶先體驗。遠傳與台灣大哥大則都是預計在下半年稍晚才正式推出雲端遊戲服務。

(科技)