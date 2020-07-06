澳洲維多利亞省省長安德魯斯（ Daniel Andrews）周一宣布，因該省的新冠肺炎疫情升高，與新南威爾斯省接壤的省界將於周二起無限期關閉。

這將是澳洲人口最多的這兩個省100年來首度關閉邊界，政府上次對兩地之間的人員流動採取封鎖措施，是在1919年爆發西班牙流感期間。

維多利亞省長表示，與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、新南威爾斯省省長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）共同做出這個封閉省界的決定，該措施於當地時間周二晚間11時59分生效。除了新南威爾斯省之外，維多利亞省僅與南澳洲省毗鄰，兩省邊界已經關閉。

維多利亞省首府與最大城市墨爾本近幾日來的新冠肺炎確診數激增，促使政府在30處郊區祭出嚴格的社交距離措施，並完全封鎖9幢公共住宅大樓。

維多利亞省隔夜新增127個新冠肺炎確診病例，創下疫情爆發以來單日新高記錄。該省亦新增1名死亡病例，是逾兩周來全國首次再現死亡病例，使澳洲累計死亡病例達到105人。維多利亞省與新南威爾斯省之間的邊界關閉，恐將對澳洲經濟復甦帶來打擊，該國正走向近30年來的第一個經濟衰退。

(時報資訊)