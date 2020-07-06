記憶體模組廠品安(8088)配息約2.1元，今日除息；開盤參考價29.15元，開盤股價小漲0.1元為29.25元。

記憶體產業第一季受惠宅家及遠距工作需求，但第二季受到全球新冠肺炎疫情擴散，拉貨及業績動能趨緩。品安5月營收1.11億元，年減2.52%，為連續第二個月呈現年減的態勢；2020年1-5月營收7.4億元，仍較去同期增加12.26%。

品安第一季營收約5.25億元，年增22%；稅後純益5587萬元，年增率約39%；每股盈餘0.92元，優於去年同期的0.68元。

(時報資訊)