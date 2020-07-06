在台灣出生的75歲日籍律師伊東香保，2018年來台參加學術活動時，將父親的遺物掉落在計程車上，但因他當時曾跟台北城市科大應外系教師陳乃慈交換過名片，就因為這張名片，他最近找回了父親的遺物。

伊東香保最近在其名為「海峽」的部落格寫了一篇「台灣的電話」網誌，告知諸親好友父親的失物竟然能夠找回的好消息，她表示：「如果新冠肺炎疫情解禁，我要飛到台灣，跟我父親的包包、陳乃慈老師與同學相會，想到這裡萬分喜悅。」

1920年中葉（昭和初年）在台北市青田街、溫州街一帶，剛設校的台北帝國大學教授與職員在此建立家園，建造百餘棟和洋折衷木造家屋，日本戰敗後另一波學術藝文人士入住，見證不同世代的滄海桑田，「昭和町」像時空膠囊讓交替的城市演進保存如初。

2018年6月9日中央研究院民族研究所主辦一場「台北昭和町日本家屋聚落群的文史價值」活動，跨海邀請三個灣生家族、共有16位日本人來台緬懷日本戰敗前居住過的家屋，當時陳乃慈與她的學生蕭博允等人在現場做中日文的接待工作。

伊東香保和哥哥、妹妹三人也一起參加當天活動，她特地帶著父親在1940年時住在「員山陸軍病房」手做的印地安人身型與酋長側臉的刺繡小包出席，晚上回到下榻飯店才驚覺黑色手提包遺落在計程車上，她急忙到派出所報案，等到回日本前仍無下文，相當沮喪。

今年6月23日端午節連假前，陳乃慈接到台北警廣來電，問她是否認識「伊東香保」，因為包包中有個人物品、ipad與陳乃慈的名片，失主所遺失包包超過2年再不來領必須銷毀。

聽到要銷毀，陳乃慈立刻透過各種方式聯絡上伊東香保，並取得委託書，6月24日傍晚帶著學生蕭博允到台北警廣領回伊東律師視為最珍貴的遺失物。成功搶救回這個黑色手提包，陳乃慈心中有無限的溫暖，她會好好保管，直到見到伊東香保那一天，再親手物歸原主。

(中時 )