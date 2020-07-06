雙北1280元公共運輸定期票，可搭公車、捷運吃到飽，騎乘YouBike享前30分鐘免費，吸引不少通勤族使用，台北市長柯文哲在交通會報上表示，要交通局掌握搭乘超過3000元的旅客，做使用軌跡分析，還要給他免費坐不要錢嗎？甚至有搭到逾萬元的旅客，「是不是有人利用捷運做快遞」。

柯文哲表示，1280定期票的統計發現每個月有一定比例有搭乘超過3000元的旅客，交通局應要針對這族群去分析，掌握這些人的行動軌跡，如果坐超過3000元，「還要給他免費坐不要錢嗎？」

柯文哲指出，甚至有人就給我坐1萬多元，定期票推出的初衷，雖然鼓勵民眾使用大眾運輸，但坐到1萬多元，「實在很想知道那個人是何方神聖」，柯質疑，應該是有人利用捷運在做快遞。

柯文哲在會後受訪表示，現在要針對搭乘超過3000元的人做研究，與更精確的研究，如果超過3000元逐次計費的話，系統要改也不容易，但做到一萬多元的旅客就很奇怪。

柯在上次交通會報提及要將1280定期票納入共享機車，但今柯態度轉彎認為，這是一個很大的題目，必須思考清楚，若再併入電動機車，1280應要有個使用上限，「不然買個1280，每天用都坐不要錢的還得了」。交通局長陳學台解釋，共享機車是用加加購的方式，不是用來吃1280大水庫，不然公車、捷運虧損會更多。

而交通局科長廖苑伶表示，之前有跟市長報告定期票使用的狀況，平均每個月使用金額是1600元左右，總是有一些使用比較多的人，使用到上萬的人還是占少數，市長希望多做了解，後續將針對使用軌跡在做下一步決策。

(中時 )