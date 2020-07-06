蘋果以往都在9月舉辦新品發表會，推出新款的旗艦手機，不過今年受到疫情影響，市場普遍預期發表會可能會延後。而最新消息指出，蘋果可能會趕在今年9月底前如期舉辦發表會，而在台積電的助攻下，今年iPhone 12可能會出貨8千萬支。

綜合媒體報導，根據最新爆料，台積電已經準備出貨給蘋果大量採用5奈米製程的A14 Bionic處理器晶片，將用於今年的4款iPhone 12，傳出貨量至少8千萬顆，意味著蘋果今年可能會出貨8千萬支iPhone 12手機。

先前傳出受疫情影響，5G版iPhone將推遲一個月發表，也就是10月新機才能亮相。但消息指出，iPhone 12預期上市開賣不會延期，反而是更高階的版本會被錯開銷售，蘋果也可以在產能上做到最優配比。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫近日指出，新iPhone驗證測試進度順暢，預期四款新iPhone都會在9月發表會準時登場，供應鏈有望受惠蘋果光，帶動台股向上攻堅。

(中時電子報)