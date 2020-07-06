國道突冒出老人衝內側車道行車紀錄器畫面 (影片擷取自cycy Liu Youtube 頻道)

一名網友日前在《爆料公社》發文表示，4日晚上7點半行經三峽交流道，在高速行駛中的道路，眼前卻有一個老人呼嘯而過，嚇的他趕緊報警，沒想到他竟不是第一個報案的，警方也表示目前正在處理中。

原PO表示：「我在最內側車道行駛看到他時，我急踩煞車也煞不住！因為煞不住，同時我偏離車道，還好後面及旁邊沒車子追撞上我！」從影片中可看到老人突然闖了出來，一不小心就會造成連環車禍，若連帶會波及影響到路過的車輛安全，後果不堪設想。所幸這場鬧劇沒有釀成任何傷害。

網友也在貼文底下說道：「說真的，晚上視線又不好，閃過是運氣，閃不過又車子打滑的話...」「還好沒出事故！如果撞到那位先生，以台灣特殊（？）的法律，就算是照著交通規則開車，恐怕駕駛者完全沒責任的機會也不大。」

而國道警局也立刻出動，並表示，事發當下立即派遣巡邏車尋人，即將該行人載返分隊避免發生危險。國道警局第六大隊樹林分隊長林富貴表示，經查明後該行人為精神障礙人士，也已聯繫家屬帶回。

(中時電子報)