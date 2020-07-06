大陸應急管理部官方微博消息，近日，應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局等部門對2020年上半年大陸自然災害情況進行了會商分析。經核定，上半年，大陸自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，森林火災、地震、幹旱、低溫冷凍和雪災等也有不同程度发生。各種自然災害共造成4960.9萬人次受災，271人死亡失蹤，91.3萬人次緊急轉移安置;1.9萬間房屋倒塌，78.5萬間房屋不同程度損壞;農作物受災面積6170.2千公頃;直接經濟損失812.4億元。與去年同期相比，受災人次上升41.5％，

上半年，大陸平均降水量（275.9毫米）較常年同期偏多7％，華南前汛期(3月25日)和江南梅雨期(6月1日)較常年偏早12天和7天，共出現14次區域性暴雨過程;主要江河來水總體偏多，19個省(區、市)309條河流发生超警洪水，其中45條河流发生超保洪水，12條河流发生超歷史洪水。

據統計，上半年洪澇災害造成26個省(區、市)1770.7萬人次受災，119人死亡失蹤，84.8萬人次緊急轉移安置，1.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失393.1億元。與近5年同期均值相比，上半年洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降37％、43％、75％和27％。此外，上半年西北太平洋及南海共有2個台風生成，其中1個(今年第2號台風“鸚鵡”)登陸我國，風雨影響較小。

(中時 )