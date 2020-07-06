距離NBA復賽開打已經剩下不到1個月，《ESPN》在6日針對22支參加復賽球隊，找來超過40名NBA記者、專欄作家與編輯進行各隊戰力排行榜，結果「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿高居首位，快艇第2緊追在後，湖人落到第3位置。

畢竟公鹿在今年3月無限期停賽前，取得53勝12敗的傲視全聯盟最佳戰績，奪冠呼聲自然很高，阿提托康波也被看好可望衛冕年度MVP寶座，問題仍在字母哥的「左右護法」米德頓、布雷索兩人，能否在季後賽提供足夠的火力支援？

快艇則需繼續面對整合問題，儘管他們擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治，以及「最強板凳」路威廉斯、哈瑞爾兩人，卻在今年交易截止日前補進馬可斯莫里斯、雷吉傑克生兩位可用之兵，接下來就看快艇如何利用僅剩8場例行賽進行調整。

至於「小皇帝」詹姆斯壓陣的湖人，不被《ESPN》看好的主因，仍在「魔獸」霍華還沒決定是否參加復賽，畢竟少了霍華，湖人必須依賴麥基主打中鋒，「一眉哥」安東尼戴維斯也需兼差打5號位，況且他們也沒了防守好手布雷德利。

就算《ESPN》沒把湖人擺在戰力榜首位，賭盤還是最看好湖人本季封王，根據美國凱薩運彩公司開出的奪冠賠率，湖人以1賠2.80高居第1，接著是公鹿的1賠3.75、快艇的1賠4.25，排在第4的火箭1賠14，看來本季爭冠就這3隊了。

(中時 )