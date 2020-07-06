大陸6月經濟數據即將公布，第二季GDP表現如何將成為牽動市場的一大熱點，根據多位專家的看法認為，第二季的經濟動能進一步提升，GDP增幅轉正機率大。更有專家展望全年發展指出，今年大陸經濟成長的關鍵在投資與消費。

從大陸國家統計局先前發布的數據可知，經初步核算，第一季大陸生產總值20兆6504億元（人民幣，下同），按可比價格計算，年減6.8％；各產業來看，第一產業增加值為1兆0186億元，下降3.2％；第二產業增加值為7兆3638億元，下降9.6％；第三產業增加值為12兆2680億元，下降5.2％。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，預計第二季GDP增幅2.7％左右；他分析，第二季第二產業的恢復較為強勁，無論是工業還是建築業；按照估算，在第二季GDP回升至2.7％的情況下，第二產業貢獻1.8％，第三產業貢獻0.9％，第三產業恢復情況明顯緩於第二產業。

國泰君安研究所全球首席經濟學家花長春則認為，5月經濟數據奠定了接下來經濟逐級抬升的態勢，預計第二季GDP增幅3.4％。

展望未來，浙商證券首席經濟學家李超表示，今年大陸中央將聚焦在穩就業、保民生、支持重點項目建設及緩解中小企業壓力等目標上，未來仍需觀察大學生畢業季造成的階段性失業率上升問題，這也有可能觸發寬鬆政策操作再加碼。

李超還表示，今年經濟增長最主要的驅動力仍在投資，在逆周期調控發力的情況下，基建投資將最具韌性，另外，復產復工後也有助於地產業、製造業、高技術製造業逐步回升。此外，儘管消費已在逐步修復，但疫情影響使電影院、餐廳、旅遊等產業仍未完全恢復，預計消費對今年GDP增幅的貢獻率將大為降低。

(旺報 )