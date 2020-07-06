北市6月高溫達38.9度，全台用電量也飆破3662萬瓩，創下歷年6月份最高紀錄，議員黃郁芬指出，公民團體提倡在屋頂上設置太陽能板，推出「公民電廠」，但礙於資金不足，建議市府比照日本京都市，免除租金，無償提供公有屋頂給公民團體。產發局表示，可朝此方向，但需1個月研擬草案。

北市府自2015年起推動「追日計畫」，以市有房地招標設置太陽光電，另為推廣公民電廠，也以招標方式設置公民電廠示範場域，後續將推廣到私人屋頂，以達「由公而私」，目前北市已籌備1處，在北投關渡國中屋頂。

黃郁芬表示，市府今年目標是要成立2處公民電廠，但至今僅籌備1處，而公民團體最擅長的就是做教育宣導，補足政府宣導不足，可是卻無奈資金取得不易，希望市府不要把公民團體當作標租的契約對象，能免除租金；若是對營利的企業，當然該收就收。

黃郁芬說，公民電廠蓬勃發展的京都市，是採無償的方式，提供公有屋頂給公民團體，若要租給企業則才需付租金；京都為降低公民團體營運公民電廠的門檻，也協助公民團體為太陽能板投保、協助規畫預算與導入光電業者等，希望市府當作借鏡，以公私協力的概念推行公民電廠。

產發局長林崇傑表示，可朝此方向研擬進行，但至於配套措施尚需討論，看有無涉及相關法令，1個月的時間會有初步草案。

(中時 )