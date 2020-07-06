也太尷尬了！美國一名女子在網上分享趣事，她拜訪朋友卻在門口等了十分鐘，門一開她尿急直奔廁所，卻意外在廁所撞見男性友人剛「解決」完的現場，因為這肥皂形狀實在太特殊，就像甜甜圈一樣中空有個洞，瞬間，女子才懂她等了十分鐘的原因。

據《太陽報》報導，美國一名23歲女性因為想購買電腦，而拜訪了男性友人，大老遠跑來後卻在門口乾等10分鐘，友人才姍姍來遲的開門迎接，該女性因為尿急因此直奔廁所，結果竟在皂架上發現形狀吸睛的甜甜圈造型肥皂，外表濕透，像是剛使用過一樣，她才發現，原來剛剛朋友在清槍，解放小兄弟啦！忍不住噗哧笑出來。

不少男性會使用肥皂當作飛機杯，解決自我性欲需求，但被友人撞見就太尷尬了！此文一發出，也不少網友留言討論，部分持批評態度說：「你不該洩漏朋友隱私」；也有些幽默的說：「那是大塊肥皂孩是細長的肥皂？」，意外地掀起一串有趣的討論。

(中時電子報)