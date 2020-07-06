根據日本媒體《每日新聞》報導指出，日本體操一哥內村航平宣布明年東京奧運不會參加團體賽以及全能賽，這項消息讓日本體操界驚訝不已，也讓想要在明年自家主場奪金的希望大減。

現年31歲的內村航平，參加了3次奧運會，2008年北京奧運奪得團體與個人全能雙銀，2012年倫敦奧運摘下個人全能金牌、團體與地板項目銀牌，2016年里約奧運更是勇奪團體和個人全能雙金，是日本體操界當之無愧的一哥。

除此之外，內村航平在2009-2015年的世錦賽當中總計摘下10金、4銀、4銅，10金裡面有6金是個人全能，1面團體、2面單槓、1面地板。

如今內村航平宣布明年東京奧運不參加團體和個人全能賽，等同廢掉了日本體操50%的戰鬥力，讓日本體操界擔憂不已。

日本男子體操團體從1960年羅馬奧運開始連續5屆奧運會奪金，2004年雅典奧運拿下睽違28年之久的金牌，內村航平在2016年里約奧運以隊長身分摘金。

然而內村航平在去年的日本錦標賽中受到肩膀傷勢所擾，沒能取得世錦賽參賽資格，因此有感於狀態不佳，所以才決定放棄東京奧運團體和個人全能，希望能專注於單槓項目。

內村航平宣布退出團體和個人全能之後，日本體操接下來只能倚賴田中佑典和神本雄也兩位好手。神本雄也在去年世錦賽接下內村航平隊長位置。

(中時 )