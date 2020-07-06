強固型工業電腦廠神基（3005）今（6）日宣布，旗下Getac V110全強固式可旋轉筆記型電腦產品，獲得德國威能集團（Vaillant Group）奧地利分公司採用，將利用其高效能、便利性與可靠度，達成提供國內客戶最佳服務的目標。

威能（Vaillant）為加熱、通風與空調科技的全球領導品牌，提供多樣化的高效環保加熱、冷卻與熱水系統，其中許多產品都會提升可再生能源利用。集團相當重視維修服務，旗下技術人員每年都會與客戶、系統操作人員與合作夥伴進行多次現場會勘。

為達最高效率，威能集團每位工程師均配備完整行動辦公室，目前裝備包括V110旋轉型全強固筆電、行動印表機與讀卡機，輕量、強大的連線能力與電池續航力，非常適合全天候現場使用。威能也與另一家合作夥伴攜手開發隨身裝載系統。

V110擁有多功能可旋轉式設計，可透過觸控螢幕或鍵盤無縫轉換操作，並內建LTE連線功能，可降低對紙本資料的依賴，達到更具永續性的服務管理。客戶能直接使用信用卡或類數位貨幣進行付款交易，工作細節也能詳細記錄於電子檔中並即時傳輸回總部。

威能集團奧地利服務長Alexander Kaufmann表示，公司致力為客戶提供同業最佳服務，將Getac V110導入行動辦公室後，技術人員團隊配備完美裝備，達成每日任務目標。

此外，V110筆電享有神基提供的Bumper-to-Bumper（全面保固）方案，保障範圍涵蓋意外損傷與環境風險。Kaufmann指出，全面性保固對威能而言非常重要，主要目標為確保服務技術人員能有效作業，在維修任務過程中不會受到干擾而被迫中斷。

神基董事長黃明漢表示，功能強大的強固解決方案，在維修程序中能協助進行有效益的數位化，神基的產品和服務在威能集團的服務過程中即扮演關鍵角色。在歷經競爭激烈的遴選過程後，非常自豪能榮獲威能集團採用，期待雙方合作能長久持續。

(時報資訊)