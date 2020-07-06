繼上周因國際廢鋼原料回檔修正，本周豐興宣布廢鋼每公噸再降200元，至每公噸6900元，鋼筋每公噸調降200元，至每公噸14600元，型鋼則平盤。

據了解，日前部分廢鋼商期待趁漲勢盡速出貨，煉鋼廠則祭出降價抑制策略，加上當前夏日限電期，造成廢鋼需求弱化，以致廢鋼、鋼筋價格跟著下調。

另外，國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至101.2美元；日本2H廢鋼每公噸跌至235元；美國貨櫃廢鋼跌8美元，報價每公噸232元。(商品行情網)

(時報資訊)