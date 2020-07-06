中菲行(5609)1.36元現金股息今天除息，除息參考價40元，以41.45元開盤，瞬間完成填息。

這波疫情導致全球各地停工、封城與邊境管制，而部分國家內需優先政策，致使海運需求萎縮，空運反而因此受惠，空運價格一路飆高，航空貨攬股因此受惠，中菲行成為市場資金追逐標的。

中菲行股價跟著營收一路走高，4、5月營收連創歷年新高，6月有望維持高檔；股價自今年19.1元低點一路往上，上周以41.35元拉到波段新高作收，今天開盤不但填息，盤中股價再創2008年5月以新高。

(時報資訊)