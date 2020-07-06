《航運股》中菲行頃刻間填息 再攀12年高價 11:422020/07/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中菲行(5609)1.36元現金股息今天除息，除息參考價40元，以41.45元開盤，瞬間完成填息。 這波疫情導致全球各地停工、封城與邊境管制，而部分國家內需優先政策，致使海運需求萎縮，空運反而因此受惠，空運價格一路飆高，航空貨攬股因此受惠，中菲行成為市場資金追逐標的。 中菲行股價跟著營收一路走高，4、5月營收連創歷年新高，6月有望維持高檔；股價自今年19.1元低點一路往上，上周以41.35元拉到波段新高作收，今天開盤不但填息，盤中股價再創2008年5月以新高。 (時報資訊) #中菲行 #填息 #開盤 #空運 #除息 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 慘！死越多人…美股越噴 專家爆背後有大魔王 - 財經 外資倒貨6千億認錯！專家驚爆台股「恐怖天花板」 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 張忠謀奠定台積電2優勢 日媒：三星不是對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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