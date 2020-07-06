行政院長蘇貞昌推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，而過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，則在臉書發文寫下看法，「我不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」貼文一出，引發正反聲浪。此外，桃園市議員王浩宇則在臉書酸「說真的，有這麼麻煩嗎?」、「又有一股力量，在集體帶風向」。對此，李明璇也在臉書動態反擊了。

李明璇限時動態貼文。(取自李明璇臉書)

李明璇日前在臉書表示，「如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，照理說一定不難」，可是卻還要大家先花一千元現金「搞預購」，這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？而貼文曝光後，王浩宇則是在臉書寫下，「說真的，有這麼麻煩嗎?」

然而，這篇論述受到不少網友認同，但也有反面聲浪，針對王浩宇的評論，李明璇昨(6日)深夜也在臉書限時動態中回嗆，「說真的，如果在野黨真的有資源可以帶風向，還會被打成這樣嗎?別這麼幽默啦」。

另外，李明璇還說，「我只是講出弱勢百姓的心聲，大家因為認同而主動轉發力挺我的文章，結果民進黨做不好老是罵大家，同時再發動綠色側翼來出征攻擊...原來貴黨都是靠這招來剷除異己之聲的」。

(中時電子報)