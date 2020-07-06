巨人隊「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)可能吃太胖了！他被球迷嘲笑「體重超過打擊率」，他去年打擊率0.268，體重268磅(122公斤)，但他在春訓2.0露面時顯得更重，看起來更像個吉祥物而不是球員了。

總教練卡普勒(Gabe Kapler)不覺得山多沃太胖，他說：「山多沃扮演的角色與往常沒有分別，正向能量、大號安打依然是我們對他的期待，而且在短短的時間他已經展現出來他很健康。我很同情他必須遭受外界的批評，我不希望這種事發生在任何人身上。」

33歲的內野手山多沃去年9月接受韌帶置換手術，加上新冠疫情，要保持體態很困難，也只續簽了1年底薪合約。他身高180公分、體重122公斤，大聯盟選手的平均值是188公分、94公斤。山多沃曾經不爽巨人隊叫他控制體重，他2014年跑去紅襪隊還很開心不用減重了，那時他115公斤。

好消息是今年大聯盟復賽採用全DH制，國聯的巨人隊也可使用指定打擊。教頭卡普勒說：「山多沃能把球打得老遠，是很好的DH人選。」山多沃上季長打率0.507、整體攻擊指數0.820都是近年最佳表現，本季有機會專注在打擊上。

(中時電子報)