民進黨總召柯建銘 (吳家豪攝)

民眾黨立委賴香伶照 (吳家豪攝)

時力立委邱顯智 (吳家豪攝)

國民黨立委李貴敏今日於立法院臨時會表示，執政黨推的《國民法官法》(參審制)第80條的內容，恐會發生「職業法官引導國民法官，做出職業法官所想要的判決。」

李貴敏指出，上週五臨時會時，各黨立委皆要求司法院將相關資料送至立委辦公室供參以便審查，但截至今日上午司法院都還沒送達，只說《國民法官法》是參考日本制度，試問今日立委要如何就法條進行實質審查？今日審查到底是要有實質的涵義，還是司法院只是把立法院當成形式上的「走個流程」？

李貴敏說，有關民眾黨提到的第80條「重啟審判程序」，若無備位法官遞補的部分，意思是說之後若有新的參與審判者加入，他們沒有走過前面審理的流程，因此要重啟審判。但司法院回答「不用重頭來一遍」，只要找到人以後，告訴他們之前審理時的狀況，就可以再繼續往後審。

李貴敏表示，司法院恐怕是覺得，只要給新的參與審判者，看過去證人的筆錄即可，但證人的筆錄是逐字稿嗎？只看不是逐字稿的摘要筆錄，要如何知道當初證人所說的是什麼意思？

李貴敏指出，司法院說，只要後續審案，把筆錄拿出來給新的參與審判者看過，再告知前面發生了什麼事。然而這不就是目前審查中，大家最顧慮的「職業法官引導國民法官，做出職業法官所想要的判決？」

李貴敏說，本次修法目的，重點是透過人民參與，讓民意反映，但是到目前為止，司法院所有的回應，都是企圖把人民拿來當作背書，把職業法官自己想做的判決，透過民意，來達到目的，這是非常不應該的事情。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民法官就是找素人進來聽，審案不是什麼18歲行使公民權，「判人生死何其重大」。對於若有參審者遞補，就又要程序重來，用這樣的角度去思考是否合理，希望司法院也能說明清楚。

民眾黨立委賴香伶表示，目前討論中的條文裡，國民法官並沒有參與準備程序，是在參與審判時才進場。現在討論的重啟審判，也只是在那個時間點再來一次。在前面的程序中若缺了一位國民法官，補進來的人應該要有和前面的人同樣的審理資格。

時力立委邱顯智指出，未參與前面程序的備位參審者，忽然加入審判，素人參審和過去職業法官參審，當然會不一樣。司法院現在提到要參考日本制度，但日本至少會提供之前的錄影帶供參。司法院要講清楚現在到底要怎麼處理這個問題。

(中時 )