台北捷運公司目前有15名董事，台北市政府擁有11席次，新北捷運路網佔近4成，卻僅1席次，新北市長侯友宜6日在議會總質詢答詢時指出，新北乘客不比台北乘客少，但僅1個董事席次，說話份量不夠「沒人給你聽」，但會就現有情況努力雙北合作。

台北捷運成立於1994年，當初依投資比例分配董事席次，北市投資佔70％有11席次，當時的省政府投資17％有2席，當時的台北縣投資8％有1席，其餘則是民股；精省後，省政府的股權由交通部接收。

新北市議員黃永昌總質詢時指出，新北市在大台北捷運路網比例越來越高，但在北捷席次卻沒有提升，新北幾乎沒有話語權，非常吃虧，希望侯友宜能夠爭取提高董事席次，或是透過增資取得更多席次。

侯友宜說，對董事席次，他曾告訴交通部長林佳龍，希望把台灣省政府的股份好好處理，新北市也算是台灣省一部分，侯也說，新北市的乘客沒有輸台北市，但新北市的董事會席次代表只有一個人，分量不夠，講話也沒人聽，他會以現有情況繼續努力，希望能採取合作方式，若要增資，也要有錢，新北會繼續努力。

新北市議員黃桂蘭也在總質詢提到雙北對環狀線經營問題，侯友宜強調，雙北市是兄弟，要一起合作，當初台北市幫新北建設、營運「我非常感謝」，不能別人出力幫忙，還在嫌別人。

侯友宜指出，新北思考很簡單，就是自己的捷運自己負責，不是新北一定比較好「也是會虧錢」，但責任就是自己扛。

(中時 )