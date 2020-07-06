交通部長林佳龍。（陳怡誠攝影）

交通部長林佳龍今日出席鐵道園區開幕典禮時表示，2022年訂為鐵道觀光旅遊年，將要驗收所有鐵道觀光，另也爭取到預算在台北機廠成立國家鐵道博物館籌備處，前瞻重點是軌道建設，將打造6小時環島鐵路網，向世界邀請來台灣觀光。

國立臺灣博物館鐵道部園區將於7日正式對外開放營運，今日上午文化部與交通部共同舉辦開幕典禮。總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等人均受邀出席。

林佳龍致詞時說，利用機會跟大家報告，2022年已經訂為鐵道觀光旅遊年，當年要驗收所有鐵道觀光，包括：鐵道文化、鐵道經濟的發展。交通部跟文化部還有更大的計劃，去年跟前部長鄭麗君共同推動，好不容易爭取到國發會繼續支持預算，就是在台北機廠，在信義區靠松山附近，規模更大，將近20公頃，成立國家鐵道博物館籌備處，代表對鐵道文化、經濟、觀光的重視。

林佳龍說，全台灣鐵道文化園區，幾乎每個城市都想成立，目前除了大台北地區，可以在中部看到，台中車站鐵路有三代同堂，往苗栗有鐵道火車頭博物館，往彰化有世界少有的扇形車庫，往南一路從嘉義的森林火車、鐵道園區，一直到高雄棧二庫、哈瑪星鐵道文化園區，以及去年經過立法院支持成立的鐵道驗證中心，會形成一個非常大的聚落。

林佳龍說，也是在蔡總統支持下，未來前瞻1.0到2.0軌道建設是重點，環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵，串聯6小時的生活圈，這些都讓台灣會因為鐵道除了現代化的發展，凝聚台灣意識，成為向世界邀請來台灣觀光最吸引人的主題。

(中時 )