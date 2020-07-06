只要用手機掃瞄酒瓶蓋或祈福卡正面城隍爺標籤，APP就會快速呈現浯島城隍廟的歷史沿革、文物介紹和慶典活動。（李金生攝）

楊鎮浯縣長虔敬替鄉親祈福，希望觀光產業再活絡起來。（李金生攝）

縣觀光協會和旅遊發展協會也贊助2000張可在全台全家便利店兌換的「祈福咖啡卡」。（李金生攝）

金門各界期待傳統民俗信仰更貼近年輕人，拉出暑期檔新一波旅遊盛況。（李金生攝）

浯島城隍廟推出限量1000瓶、600CC的「庚子年平安祈福紀念酒」，只要添緣1200元即可領取。（李金生攝）

廟方已將下載和操作步驟，製作成一張摺頁，提供遊客和鄉親參考，希望在城隍信仰科技化下，與年輕一代結緣傳承下去。（浯島城隍廟管委會提供）

楊鎮浯縣長獻爐敬，由浯島城隍廟主委楊耀芸代表接受。（李金生攝）

金門浯島城隍廟結合時尚科技NFC，推出可掃瞄歷史淵源，限量1000瓶的「庚子年平安祈福紀念酒」，縣觀光協會和旅遊發展協會也贊助2000張可在全台全家便利店兌換的「祈福咖啡卡」，期待傳統民俗信仰更貼近年輕人，拉出暑期檔新一波旅遊盛況。

金門城隍信仰獲文化部列為國家重要民俗，每年「農曆412迎城隍」是當地最大規模的廟會慶典，曾以最長的人力扛「蜈蚣座」獲「金氏世界紀錄」認證。今年因受疫情影響，遶境巡安隊伍大幅縮水，但鄉親仍以虔敬心延續傳承340年的香火。

隨著國內疫情逐漸緩和，金城鎮公所與浯島城隍廟先在5／30以28支陣頭大會師的「金門迎城隍-踩街遊行及民俗表演」活動，打響疫後拚觀光的第1炮，緊接再由浯島城隍廟推出限量1000瓶、600CC的「庚子年平安祈福紀念酒」，縣觀光協會和旅遊發展協會也贊助2000張可在全台全家便利店兌換的「祈福咖啡卡」。

浯島城隍廟說明，結合智慧型手機內建NFC（近距離無線通訊）功能推出的庚子年平安祈福紀念酒，民眾只要添緣1200元即可領取。另在浯島城隍廟打卡上網，也可免費獲贈祈福咖啡卡。只要用手機掃瞄酒瓶蓋或祈福卡正面城隍爺標籤，APP就會快速呈現浯島城隍廟的歷史沿革、文物介紹和慶典活動，較自己上網查詢方便和豐富許多。

廟方已將下載和操作步驟，製作成一張摺頁，提供遊客和鄉親參考，希望在城隍信仰科技化下，與年輕一代結緣傳承下去，並結合觀光與宗教文化，進一步讓地方人文內涵更加多樣化，也走出金門觀光旅遊的新未來。

(中時 )