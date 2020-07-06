一日之計在於晨，早餐是一天當中很重要的一餐，但事實上很多人都吃錯食材，最好的早餐應該要提供能量，可以有飽足感，升糖指數又不能太高，例如燕麥片，報導指出，連天王劉德華、半導體教父張忠謀都愛它，被列為第一名早餐食材。

早餐要如何吃得健康又不發胖？《50種健康早餐提案》一書中指出，根據報導，59歲的劉德華曾在節目中說，30年來他的早餐都吃燕麥片跟優格；此外，台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬接受媒體訪問時表示，張忠謀的早餐都吃麥片粥、半份燒餅夾蛋，而且一定有一杯十幾種蔬菜打成的精力湯、果汁和一小片木瓜。

至於為何燕麥片這麼受名人青睞，被列為第一名早餐？《早安健康》報導，燕麥片就像發電廠，富含β-葡聚醣、抗氧化劑、Omega-3脂肪酸、葉酸和鉀，不但有飽足感，還可以幫助降低膽固醇。

但市面上的麥片百百種，以營養成份來說，添加物越少的越健康，建議選擇粗燕麥，因為有較多蛋白質跟纖維，升糖指數也比較低；此外，部分像是穀物類的玉米片，由於加工程度及添加物可能較多，營養價值不高，比較接近零食，恐吃下過多熱量。

(中時電子報)