上證綜指已連續5個交易日走高，走勢銳不可擋，6日更是大幅彈升，中午收盤漲幅更擴大至4％以上，帶動深成指、創業板指急起直追，滬深兩市光是早盤成交額高達人民幣（下同）9,400億元，市場交投熱烈。

截止6日中午收盤，滬指報3,286.6點，漲4.24％，成交額為4,341億元；深成指報12,842.3點，漲3.29％，成交額為5,064億元；創指報2,516.87點，漲2.21％，成交額為1,589億元。從類股表現來看，券商、銀行、地產、免稅、中芯國際概念、保險居板塊漲幅榜前列。

(工商 )