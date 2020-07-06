英仙座流星雨每年約在7月20日至8月20日前後出現，今年最大值落在8月12日，每小時約可達到100顆流星；根據歷史資料顯示，英仙座流星雨是1年當中，出現火流星數最多的流星雨，肉眼就能清楚看見，因此選在沒有光害及遮蔽物地點就能觀賞流星雨。

英仙座流星雨與象限儀座流星雨、雙子座流星雨，並稱年度3大流星雨。英仙座流星雨最大值平均1個小時可以出現30到60顆流星；它的流星墜落速度快，與大氣摩擦燃燒所產生的流星痕較明顯，因此一般肉眼就可看見，被稱為最容易觀測到的流星雨之一。

據《中國廣播公司》報導，天文所林忠義表示，根據英仙座流星雨往年觀測資料中發現，火流星數量比其他流星雨數多，平均亮度比較亮；他推測與流星母彗星的大小有關，英仙座流星雨的母彗星是周期為120年的史威福塔托彗星，繞太陽公轉一周約133年，前1次最接近太陽是在1992年。

英仙座流星雨在每年7月中旬出現，流星數最多時間約在8月12、13日，每小時約可達60顆以上橫越天空，但受限於史威福塔托彗星的路徑，此流星雨只能在北半球看見。林忠義建議大家選在上半夜觀測英仙座流星雨，不需攜帶望遠鏡及其他觀測天文器材，只要挑選視野開闊、光害較少的地方，以肉眼方式就能觀看，若有機會還能遇到每小時100顆以上流星。

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(中時電子報)