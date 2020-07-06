中印衝突近日升溫，印度國內反華氛圍也高漲，當地政府更以安全為由，宣布下架包含TikTok（抖音國際版）在內的59個中國應用程式，導致TikTok損失慘重，恐怕會因此少了60億美元（新台幣1766億美元）的商機，而他們的執行長凱文（Kevin Mayer）也趕緊致信給印度，希望能重新開放下載，同時承諾就算有人提出要求也不會答應洩漏個資。

據《路透社》報導，他們上週取得TikTok執行長凱文寫給印度政府的一封信，當中提到：「我可以保證中國政府從未向我們索取TikTok印度用戶的資料，如果未來收到這樣的要求，我們也不會答應。」凱文指出，印度TikTok用戶的個資被儲存在新加坡的伺服器裡。

TikTok自從2017年推出以來，便成為全球最熱門的應用程式之一，而且最大的市場就在印度，這也是為何凱文會寫信給當局的主因，不僅如此，他在信中也提及TikTok在印度加碼10億美元的投資，表示能為此地直接或間接帶來3500個工作機會，並且提供14種語言版本。

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(中時電子報)